Події

11:33 10.09.2023

Атаки БПЛА по російських об'єктах "майже напевно" відбуваються з території Росії - британська розвідка

2 хв читати
Атаки БПЛА по російських об'єктах "майже напевно" відбуваються з території Росії - британська розвідка

Атаки безпілотниками російських аеродромів у глибокому тилу майже точно здійснюються з території Росії, а "волонтерські загони", які вирішила підготувати РФ, свідчать про нездатність регулярних військ упоратися із завданням захисту неба, вважають у британській розвідці.

"У Псковській області недалеко від кордону з Естонією губернатор організував добровільні дружини для запобігання подальшим атакам безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на авіабазу "Хрести". Повідомляється, що в патрулі записалося до 800 осіб. Цю ініціативу було здійснено після того, як 29 серпня 2023 р. було зафіксовано пошкодження двох транспортних літаків Іл-76", - повідомляють у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х (раніше - "Твіттер") Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю.

"З огляду на обмежену дальність польоту квадрокоптерів БПЛА атаки на базу майже напевно були здійснені з території Російської Федерації", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляється, дружини складатимуться з груп по 50 людей для патрулювання прикордонних районів і критично важливих об'єктів інфраструктури. "Створення таких добровільних охоронних патрулів, імовірно, слугуватиме стримувальним фактором і забезпечить певний рівень захисту від квадрокоптерів, керованих із безпосередньої близькості від авіабази".

"Історично склалося так, що знищити БПЛА вогнем зі стрілецької зброї досить складно, тому для знищення БПЛА, які атакують, російським військам знадобляться системи ППО з можливістю спостереження, а також кінетичними та електронними засобами перехоплення. Використання добровольців, найімовірніше, свідчить про брак підготовлених співробітників силових структур у Росії", - резюмують у британській розвідці.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 10.09.2023
Сили оборони звільнили близько 1,5 кв. км у районі Роботиного

Сили оборони звільнили близько 1,5 кв. км у районі Роботиного

12:08 10.09.2023
Сили оборони просунулися на таврійському напрямку більш ніж на 1 км - Тарнавський

Сили оборони просунулися на таврійському напрямку більш ніж на 1 км - Тарнавський

11:43 10.09.2023
Сили оборони України мають успіх уздовж межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області - ISW

Сили оборони України мають успіх уздовж межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області - ISW

08:41 10.09.2023
Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли цивільного населення міст і сіл Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області

Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли цивільного населення міст і сіл Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області

03:41 10.09.2023
У серпні росіяни завдавали по Україні ударів озброєнням, випущеним у третьому кварталі 2023 року - ГУР Міноборони

У серпні росіяни завдавали по Україні ударів озброєнням, випущеним у третьому кварталі 2023 року - ГУР Міноборони

23:26 09.09.2023
РФ розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною - Скибицький

РФ розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною - Скибицький

23:06 09.09.2023
Буданов не вважає, що війна РФ проти України буде довготривалою

Буданов не вважає, що війна РФ проти України буде довготривалою

20:11 09.09.2023
Кількість перетину кордону на виїзд з України перевищила кількість перетину на в'їзд уперше за вісім тижнів

Кількість перетину кордону на виїзд з України перевищила кількість перетину на в'їзд уперше за вісім тижнів

19:12 09.09.2023
Шмигаль: Україна спрямувала понад 60 млрд грн на швидке відновлення

Шмигаль: Україна спрямувала понад 60 млрд грн на швидке відновлення

11:36 09.09.2023
Російське командування проводить передислокацію військ у зв'язку з просуванням українських підрозділів у районі Роботиного - британська розвідка

Російське командування проводить передислокацію військ у зв'язку з просуванням українських підрозділів у районі Роботиного - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони звільнили близько 1,5 кв. км у районі Роботиного

Київська ОВА: Унаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі школи та дитячого садка, приватні будинки

За ніч знищено 26 "Шахедів" із 33

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

Зеленський привітав українські міста, які відзначають свій день цими вихідними

ОСТАННЄ

Маляр розповіла про переваги БМП CV-90, про спільне виробництво яких домовилися Україна та Швеція

Двох службовців у британському парламенті заарештовано за підозрою у шпигунстві на користь КНР - ЗМІ

У Балтійському морі розпочалися навчання НАТО з відбиття атак Росії

Кремль може й не мати намірів повертатися до "зернової угоди" - ISW

У Тернополі сталася масштабна пожежа на підприємстві, її ліквідація триває - ДСНС

У Чорному та Азовському морях немає носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Президент України підписав указ про нову дату Дня танкових військ - 14 вересня

За добу знешкоджено 172 вибухонебезпечні предмети - ДСНС

Київська ОВА: Унаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі школи та дитячого садка, приватні будинки

Ліквідація наслідків обстрілу Києва в ніч на 10 вересня - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА