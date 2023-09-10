Атаки БПЛА по російських об'єктах "майже напевно" відбуваються з території Росії - британська розвідка

Атаки безпілотниками російських аеродромів у глибокому тилу майже точно здійснюються з території Росії, а "волонтерські загони", які вирішила підготувати РФ, свідчать про нездатність регулярних військ упоратися із завданням захисту неба, вважають у британській розвідці.

"У Псковській області недалеко від кордону з Естонією губернатор організував добровільні дружини для запобігання подальшим атакам безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на авіабазу "Хрести". Повідомляється, що в патрулі записалося до 800 осіб. Цю ініціативу було здійснено після того, як 29 серпня 2023 р. було зафіксовано пошкодження двох транспортних літаків Іл-76", - повідомляють у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х (раніше - "Твіттер") Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю.

"З огляду на обмежену дальність польоту квадрокоптерів БПЛА атаки на базу майже напевно були здійснені з території Російської Федерації", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляється, дружини складатимуться з груп по 50 людей для патрулювання прикордонних районів і критично важливих об'єктів інфраструктури. "Створення таких добровільних охоронних патрулів, імовірно, слугуватиме стримувальним фактором і забезпечить певний рівень захисту від квадрокоптерів, керованих із безпосередньої близькості від авіабази".

"Історично склалося так, що знищити БПЛА вогнем зі стрілецької зброї досить складно, тому для знищення БПЛА, які атакують, російським військам знадобляться системи ППО з можливістю спостереження, а також кінетичними та електронними засобами перехоплення. Використання добровольців, найімовірніше, свідчить про брак підготовлених співробітників силових структур у Росії", - резюмують у британській розвідці.