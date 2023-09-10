Події

11:20 10.09.2023

У Чорному та Азовському морях немає носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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У Чорному та Азовському морях немає носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Станом на 9:30 у неділю в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 кораблів противника, в Азовському - один корабель, у Середземному - два ворожі кораблі, серед них немає носіїв крилатих ракет класу "Калібр", повідомляє у фейсбуці пресцентр Військово-Морських сил Збройних сил України.

"За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 11 суден, з них 1 рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря - 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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