У Чорному та Азовському морях немає носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Станом на 9:30 у неділю в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 кораблів противника, в Азовському - один корабель, у Середземному - два ворожі кораблі, серед них немає носіїв крилатих ракет класу "Калібр", повідомляє у фейсбуці пресцентр Військово-Морських сил Збройних сил України.

"За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 11 суден, з них 1 рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря - 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор", - ідеться в повідомленні.