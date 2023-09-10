Одна людина загинула й одна постраждала внаслідок обстрілів на Херсонщині - ОВА

Одна людина загинула й одна постраждала внаслідок обстрілів населених пунктів та обласного центру Херсонської області, минулої доби противник здійснив 54 обстріли, випустивши 247 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів" і БПЛА, повідомляє в телеграм-каналі пресцентр Херсонської ОВА.

"Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула", повідомляє ОВА.

Близько 7-ї ранку в неділю окупанти обстріляли центр Херсона.

"Окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна. Також обстріляли житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.