Події

11:12 10.09.2023

Одна людина загинула й одна постраждала внаслідок обстрілів на Херсонщині - ОВА

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Одна людина загинула й одна постраждала внаслідок обстрілів населених пунктів та обласного центру Херсонської області, минулої доби противник здійснив 54 обстріли, випустивши 247 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів" і БПЛА, повідомляє в телеграм-каналі пресцентр Херсонської ОВА.

"Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула", повідомляє ОВА.

Близько 7-ї ранку в неділю окупанти обстріляли центр Херсона.

"Окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна. Також обстріляли житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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