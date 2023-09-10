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08:26 10.09.2023

Умєров міжнародним партнерам: Українським воїнам потрібна підтримка з вашого боку, і ця підтримка - зброя

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Умєров міжнародним партнерам: Українським воїнам потрібна підтримка з вашого боку, і ця підтримка - зброя

Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров закликав міжнародних партнерів продовжувати зусилля для допомоги Україні виграти війну, він зазначив, що українські воїни потребують більшої кількості важкого озброєння.

"Наступний момент - озброєння. Нам це потрібно сьогодні, нам це потрібно зараз, нам його потрібно ще більше. Я користуюся цією можливістю, щоб звернутися до наших міжнародних партнерів. Разом ми сильніші. Ми вдячні за всю надану підтримку, але нам потрібно продовжувати зусилля нашої військової коаліції, щоб виграти цю війну. Нам потрібно більше важкого озброєння, важкого озброєння і ще раз важкого озброєння", - сказав він, під час виступу на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), організованій Фондом Віктора Пінчука.

Міністр оборони наголосив, що українські воїни сьогодні жертвують своїм життям заради основних цінностей демократії та свободи.

"Їм потрібна підтримка з вашого боку, дорогі партнери, і ця підтримка є зброєю. Наша мета - зміцнення наявної співпраці та розширення географії, створення нових партнерств і коаліцій, тому що наша мета - стратегія перемоги", - заявив Умєров.

Також він зазначив, що мета України - стати членом НАТО, і "немає сумнівів, що цей день скоро настане".

"І, дорогі колеги, попереду на нас чекають великі завдання і великі можливості. З кожним днем ми просуваємося вперед і з кожним днем наближаємо нашу перемогу. Україна переможе", - підсумував глава відомства.

 

 

Теги: #yes #умєров

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