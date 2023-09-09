Події

20:27 09.09.2023

Кулеба вручив главі МЗС Японії орден "За заслуги" ІІІ ступеня

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Кулеба вручив главі МЗС Японії орден "За заслуги" ІІІ ступеня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вручив своєму японському колезі Хаяші Йошімасі, який прибув із візитом до Києва в суботу, орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

"І особливо приємно мені сьогодні було вручити своєму колезі Орден "За заслуги" ІІІ ступеня, що є визнанням і особистого внеску міністра, і подяки японському уряду та народу з боку України", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Японії.

Очільник МЗС України зазначив, що це перший візит японського колеги в Україну, однак від початку повномасштабного вторгнення вони з ним регулярно спілкувалися.

"До речі, коли ми зустрілися з Хаяші вперше в травні минулого року на території Польщі, він подарував мені ось цю краватку. Це краватка японська, з міста Кіото, і я з вдячністю досі її використовую як символ дружби між Україною і Японією", - сказав Кулеба, показуючи на краватку жовто-синього кольору.

За словами Кулеби, відносини між Україною та Японією вийшли на безпрецедентно високий рівень.

"Одним із свідчень цього стала участь президента Зеленського в історичному саміті G7 у Хіросімі", - наголосив міністр.

 

 

Теги: #японія #мзс #нагорода

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