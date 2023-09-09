У результаті обстрілу с. Костобобрів Чернігівської області поранено місцевого жителя

Унаслідок артилерійського обстрілу ворожими військами села Костобобрів Семенівської громади Чернігівської області тяжко поранено 68-річного місцевого жителя, повідомляє Чернігівська обласна прокуратура в суботу на своїй фейсбук-сторінці.

"Уранці 9 вересня ворожі війська із застосуванням артилерійського озброєння здійснили обстріл села Костобобрів Семенівської ОТГ. Унаслідок обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя, якого доправлено в лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги", - ідеться в повідомленні.