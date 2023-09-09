Події

19:46 09.09.2023

На території Румунії виявили ще один фрагмент БПЛА

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Біля села Плауру військовослужбовці Військово-морських сил Румунії виявили ще один фрагмент БПЛА, аналогічний до тих, які використовують російські військові, повідомляє Міністерство оборони.

"У суботу, 9 вересня, військовослужбовці ВМС Румунії, направлені для виконання пошукових завдань у район Плауру (повіт Тулча), проводили пошукові роботи в зоні своєї відповідальності після отримання інформації від місцевої влади, переданої через командування гарнізону Тулча, про можливу наявність елементів безпілотника приблизно за 2,5 км на південний схід від Плауру. Після проведення пошукових робіт на місцевості було виявлено фрагменти безпілотного літального апарату, аналогічного до тих, які використовують російські військові", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті румунського міністерства.

Зазначається, що військові оточили район, а виявлені фрагменти БПЛА буде зібрано для аналізу і технічної експертизи.

Зі свого боку, Міноборони Румунії рішуче засуджує атаки РФ на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї.

"Ці атаки є необґрунтованими, серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і являють собою воєнні злочини. Сили Міноборони залишаються в стані бойової готовності та продовжуватимуть прочісувати райони поблизу місць, де російські сили здійснюють атаки на об'єкти інфраструктури українських портів на Дунаї", - наголошується в повідомленні.

Румунія постійно підтримує контакт із союзними структурами, які отримують інформацію в режимі реального часу.

 

 

 

Теги: #румунiя #бпла_рф

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