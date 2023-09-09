Зеленський ввів у РНБО і Ставку Умєрова замість Резнікова

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і в Ставку верховного головнокомандувача новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова замість Олексія Резнікова.

Відповідні укази підписані 8 вересня, оприлюднені на сайті глави держави в суботу.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

6 вересня парламент України підтримав подання президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.