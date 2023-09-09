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14:44 09.09.2023

Українські дрони-камікадзе вдарили по дільниці з "виборчою" документацією РФ у селі Запорізької області - джерело в СБУ

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Українські дрони-камікадзе вдарили по дільниці з "виборчою" документацією РФ у селі Запорізької області - джерело в СБУ

Два українські дрони-камікадзе влучили у "виборчий" штаб РФ у тимчасово окупованому селі Скельки Василівського району Запорізької області.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ, окупанти використовували штаб для зберігання виборчих бюлетенів і документів. "Але тут вибори закінчилися достроково", - розповів співрозмовник зі спецслужби, додавши, що вибух і пожежу, за його інформацією, організувала СБУ.

Він також зазначив, що після вибуху окупанти оточили прилеглі вулиці, перевіряли людей, "підняли в повітря свої безпілотники".

"Це ще одне попередження окупантам і колаборантам, що українська земля в прямому сенсі горітиме під їхніми ногами", - сказав співрозмовник з СБУ.

Теги: #сбу #окуповані_території #дрони

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