Саміт G20 погодив і ухвалив підсумкову декларацію

Учасники саміту G20 дійшли консенсусу щодо тексту підсумкової декларації, документ ухвалено, заявив у суботу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Завдяки нашій наполегливій роботі, і за вашої підтримки щодо декларації лідерів саміту G20 у Нью-Делі консенсус є. Я оголошую про ухвалення декларації", - наводить Times of India слова прем'єра.

Моді також подякував усім, хто зробив можливим ухвалення фінального документа.

Видання уточнює, що декларацію оприлюднять у неділю наприкінці саміту, а її ухвалення стало перемогою для Індії, яка наразі головує в G20. При цьому між учасниками G20 відзначалися глибокі розбіжності у зв'язку з війною РФ проти України і питанням виплати грошових компенсацій за причетність до кліматичних змін.