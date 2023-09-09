Події

13:37 09.09.2023

"Енергоатом" достроково вивів із ремонту сьомий із дев'яти доступних Україні атомних енергоблоків 1000 МВт

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"Енергоатом" достроково вивів із ремонту сьомий із дев'яти доступних Україні атомних енергоблоків 1000 МВт

Більш ніж на два тижні раніше запланованого терміну вийшов із ремонту черговий атомний блок однієї з АЕС потужністю 1000 МВт, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його пресрелізом у суботу, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, цілком достатньо для покриття споживання. Крім того, минулої доби вдень протягом години застосовувалося обмеження виробництва ВДЕ.

Згідно з даними сайту ЕNTSO-E, сьогодні здійснюється й імпорт, якого не було два дні поспіль, й експорт електроенергії, що відновився з 3 вересня. Отже, Україна експортує сьогодні до Словаччини та Молдови 4268 МВт-год, що на 32% менше від вчорашнього показника. До Словаччини надійде 2867 МВт-год протягом 13 годин доби за винятком періоду з 13:00 до 22:00, до Молдови - 1401 МВт-год протягом 00:00-10:00. Натомість імпорт здійснюється зі Словаччини з 17:00 до 22:00 обсягом 963 МВт-год.

Як зазначило Міненерго, у Кривому Розі внаслідок ракетної атаки вибухом пошкоджено понад 10 багатоповерхових і приватних будинків - у них із міркувань безпеки перекрито газопостачання, а енергетики перевіряють стан газового обладнання. Минулої доби газ повернули 60 абонентам, підключення інших заплановано на 9 вересня.

У Запорізькій області після обстрілів було пошкоджено повітряну лінію 35 кВ і знеструмлено дві підстанції 35 кВ. Обстеження та ремонт будуть можливі з дозволу військових. Водночас енергетики заживили приблизно 5 тис. абонентів в області, відключених через обстріли раніше.

У Донецькій області через обстріли вимикалися дві повітряні лінії 35 кВ, що призвело до знеструмлення 10,5 тис. споживачів у 22 населених пунктах. Частково абонентів під'єднали до мережі, ремонтні роботи проводяться з дозволу військових.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося, наприкінці серпня, після під'єднання шостого з дев'яти доступних Україні атомних енергоблоків, голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначав, що потужність АЕС становить 5,4 тис. МВт, очікуване під'єднання сьомого енергоблоку додасть енергосистемі ще 1 тис. МВт.

Теги: #блок #ремонт #аес

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