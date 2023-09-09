Ставка розглянула перебіг реалізації плану захисту енергосистеми України - Зеленський

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача в суботу розглянули перебіг реалізації плану із захисту об'єктів енергосистеми та критичної інфраструктури від російських атак, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору". Захист прифронтових територій. Підготовка до зими. Доповіді прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, "Укренерго", "Укргідроенерго", НАК "Нафтогаз", Генштабу. Усі доручення роздані. Робота триває", - написав Зеленський у телеграм-каналі.