Червоний Хрест України презентував книгу першої допомоги шрифтом Брайля

Товариство Червоного Хреста України презентувало книгу першої допомоги шрифтом Брайля.

"Сьогодні ми з командою Національного комітету Червоного Хреста вперше в Україні видали це унікальне видання - довідник першої допомоги для людей з вадами зору, виданий шрифтом Брайля", - сказав генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко на презентації книжки в суботу в Києві.

За його словами, ця книга дасть змогу розширити доступ до отримання знань і навичок надання першої допомоги.

"Цей посібник стане в пригоді тим, хто читає по Брайлю. Інформація, яку я читаю по Брайлю, краще запам'ятовується. Це дуже правильна річ", - додав голова правління Київської міської організації Українського товариства сліпих Віктор Романюк.