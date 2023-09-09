Події

12:37 09.09.2023

Червоний Хрест України презентував книгу першої допомоги шрифтом Брайля

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Червоний Хрест України презентував книгу першої допомоги шрифтом Брайля

Товариство Червоного Хреста України презентувало книгу першої допомоги шрифтом Брайля.

"Сьогодні ми з командою Національного комітету Червоного Хреста вперше в Україні видали це унікальне видання - довідник першої допомоги для людей з вадами зору, виданий шрифтом Брайля", - сказав генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко на презентації книжки в суботу в Києві.

За його словами, ця книга дасть змогу розширити доступ до отримання знань і навичок надання першої допомоги.

"Цей посібник стане в пригоді тим, хто читає по Брайлю. Інформація, яку я читаю по Брайлю, краще запам'ятовується. Це дуже правильна річ", - додав голова правління Київської міської організації Українського товариства сліпих Віктор Романюк.

Теги: #презентація #брайль #тчху

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