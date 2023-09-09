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12:35 09.09.2023

Червоний Хрест України навчив навичкам надання першої допомоги понад 150 тис. осіб із 24 лютого 2022 року

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Червоний Хрест України навчив навичкам надання першої допомоги понад 150 тис. осіб із 24 лютого 2022 року

Товариство Червоного Хреста України навчило навичкам надання першої допомоги понад 150 тис. осіб із 24 лютого 2022 року.

"Наразі, у період, коли триває війна, після повномасштабного вторгнення, навички першої допомоги стають ще необхіднішими. Ми є найбільшим провайдером тренінгів першої допомоги в Україні... Наші волонтери та співробітники, які залучені до проведення тренінгів і курсів першої допомоги, з 24 лютого 2022 року понад 150 тис. людей навчили таким необхідним і життєво важливим навичкам", - сказав генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко на брифінгу в суботу в Києві з нагоди Всесвітнього дня першої допомоги.

Також, за його словами, Товариство Червоного Хреста України 2023 року передало понад 1 тис. аптечок, переважно в заклади освіти, поліцію, Державну службу з надзвичайних ситуацій. Крім того, Комітет забезпечував аптечками Пункти незламності.

Теги: #навчання #меддопомога #тчху

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