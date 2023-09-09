Російські окупанти 9 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області
Російські окупанти за минулу добу здійснили дев'ять обстрілів (47 вибухів) прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей із застосуванням різних видів озброєнь, повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграм-каналі.
Так, у Семенівській громаді Чернігівської області зафіксовано сім приходів із міномета калібру 82 мм у населеному пункті Блешня. У Кам'янській Слободі зафіксовано сім приходів зі ствольної артилерії.
У Сновській громаді обстрілу зазнали Клюси (сім приходів, імовірно міномет калібру 120 мм). У Городнянській громаді під вогнем опинилася Гасичівка (шість приходів, імовірно ствольна артилерія).
У Сумській області ворог обстріляв населені пункти в Шосткинському та Конотопському районах.
У Шосткинському районі зафіксовано дев'ять приходів зі ствольної артилерії в населеному пункті Винторівка, п'ять приходів, імовірно, з міномету калібру 120 мм, у селі Кореньок, і три приходи з міномету калібру 120 мм у місті Середина-Буда.
У Конотопському районі під вогнем опинилися Бояро-Лежачі, зафіксовано три приходи з міномета 82 мм.
Інформації про загиблих і поранених серед місцевого населення не зафіксовано.