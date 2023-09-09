Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків та 36 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків, 13 бронемашин, 36 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 18 безпілотників, 44 одиниці авто і спецтехніки противника, інформує Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 268140 (+600) осіб, танків - 4544 (+15) од., бойових броньованих машин - 8739 (+13) од., артилерійських систем - 5789 (+36) од, РСЗВ - 757 (+3) од, засоби ППО - 508 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4588 (+18), крилаті ракети - 1455 (+0), кораблі / катери - 19 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 8298 (+34) од., спеціальна техніка - 870 (+10)", - зазначено в зведенні.