Три людини загинули, вісім - дістали поранення через обстріли Херсонської області

За минулу добу окупанти 59 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого троє людей загинули, восьмеро - дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 244 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 8 - дістали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію гаражного кооперативу в Херсоні, будівлю навчального закладу в Бериславському районі.