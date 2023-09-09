Події

07:43 09.09.2023

Армія РФ змінює систему командування, а ЗС України просунулися біля Новомайорського Донецької області

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Армія РФ змінює систему командування, а ЗС України просунулися біля Новомайорського Донецької області

8 вересня ЗСУ активізували наступальні дії і просунулися вздовж кордону Донецької та Запорізької областей, а також захопили позиції на північно-західній околиці села Новомайорського, стверджується в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас, ідеться в публікації, російські війська відбили спроби України форсувати річку Шайтанку безпосередньо на північний схід від лінії Новодонецьке-Новомайорське.

Із посиланням на українські джерела ISW припускає, що просування ЗСУ в Херсонській області може змусити армію РФ перекинути резерви з окупованого Криму.

Крім того, повідомляється в огляді, на тлі просування ЗСУ командування РФ намагається внести корективи в систему управління, щоб захистити командну інфраструктуру і поліпшити обмін інформацією. "Хоча розгортання російських сил, ймовірно, все ще посилює проблеми з горизонтальною інтеграцією", - вважають аналітики Інституту.

На додаток до цього, армія РФ намагається посилити впровадження доктрини вогню, що надає пріоритет точності, а не обсягу. Зокрема, російські війська зміцнили зв'язок між розвідувальними системами та артилерійськими підрозділами для підвищення точності вогню. Це пов'язано з тим, що російські війська стикаються з обмеженнями у веденні масованого вогню із закритих позицій.

Крім того, армія РФ адаптує розгортання комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). В огляді зазначається: починаючи з весни 2022 року сили РФ розосередили розгортання комплексів РЕБ: замість 10 комплексів РЕБ на кожні 20 км лінії фронту до 1 великої системи РЕБ кожні 10 км. Також у міру необхідності військами РФ розгортаються додаткові допоміжні засоби, пише ISW.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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