Події

03:41 09.09.2023

У Сумській області внаслідок обстрілів поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та будинок культури

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У Сумській області внаслідок обстрілів поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та будинок культури


 Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської області, внаслідок чого двоє людей дістали поранення, пошкоджено житлові будинки та будинок культури, повідомляє обласна військова адміністрація у вечірньому зведенні в п'ятницю.
"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілу зазнали Середино-Будська, Великописарівська, Есманська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська громади.", - зазначено у зведенні в Телеграм-каналі.
Зокрема, по Середино-Будській громаді ворог гатив із мінометів, унаслідок чого пошкоджено 2 приватні домоволодіння. По Великописарівській громаді з території РФ здійснено артилерійський обстріл, пошкоджено одне приватне домоволодіння. Також був 1 вибух БпЛА. На Есманську громаду росіяни скинули 5 мін. Хотинська зазнала мінометного обстрілу, мирний житель дістав травми, пошкоджено приміщення будинку культури.
Крім цього, через артилерійський обстріл у Білопільській громаді поранено і госпіталізовано одну людину. По Краснопільській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли і пошкоджено одне приватне домоволодіння. Також було зафіксовано мінометний обстріл у Юнаківській громаді.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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