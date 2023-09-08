Події

23:51 08.09.2023

Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $302 млн

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Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $302 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) в перший тиждень вересня впав до $302,3 млн з $638,3 млн тижнем раніше і з $589,1 млн двома тижнями раніше.
Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 4 по 8 вересня купівля ним валюти залишилася на мізерному рівні $0,5 млн, тоді як продаж знизився з $638,3 млн до $302,7 млн.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав на 10 коп., впритул наблизившись до рівня 38,0 грн/$1.
Як повідомлялося, у серпні обсяг інтервенцій Нацбанку збільшився до $2,364 млрд із $1,933 млрд у липні та $1,798 млн у червні. Водночас обсяг зовнішнього фінансування в серпні знизився до $1,664 млрд, тому за підсумками місяця міжнародні резерви зменшилися з рекордного рівня $41,72 млрд на 3,2% - до $40,387 млрд.
Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $195,8 млн, тоді як продав $17 млрд 148,7 млн.

Теги: #нбу #україна #інтервенції

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