Україна стає впливовою державою, і спорт має бути невід'ємною частиною цього впливу - Зеленський



Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами 29 навчальних закладів сфери фізичної культури і спорту з різних регіонів країни, передає прес-служба глави держави.

"Україна стає впливовою державою, і спорт є невід'ємною частиною цього впливу", - сказав Зеленський.

Водночас, зауважив президент, не менш важливим є здоров'я кожного українця та народу загалом. "Україну потрібно відновлювати, і це мають робити розумні та сильні люди. Українці мають довше жити, а для цього потрібен здоровий спосіб життя", - додав він.

Відповідаючи на запитання студентів із прифронтових регіонів, президент наголосив, що держава обов'язково звертатиме увагу на потреби молоді, зокрема спортсменів, у цих областях України. Також, на його переконання, важливим завданням є повернення талановитих українських атлетів з-за кордону.

"Коли закінчиться війна, ми будемо повертати найкращих. Ми почали цю програму до війни. На жаль, не встигли зробити всі відповідні кроки. Ми можемо повертати людей, будемо чесними, на нормальні умови, зарплати. Підтримувати таланти фінансово та інфраструктурою. Вкладати кошти в цей напрямок після війни ми точно будемо", - розповів Зеленський.

Президент також поспілкувався зі студентами "Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії" Запорізької обласної ради, 1200 студентів якої змушені навчатися онлайн через повномасштабну російську агресію. Він запевнив, що Україна відновить усі виші та інші навчальні заклади, зруйновані внаслідок вторгнення Росії.

"Запоріжжя - в одній із найскладніших ситуацій.Така ж складна ситуація на Харківщині, на Півдні. Пріоритети з відновлення будуть такі, що той, хто постраждав більше, буде відбудований раніше. Прикордонні області житимуть нормальним життям.Там буде безпечно.Нам ще не вистачає підтримки з протиповітряної оборони", - зазначив глава держави.