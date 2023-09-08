Події

18:51 08.09.2023

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 73 осіб - голова ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 73 осіб - голова ОВА

Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу постраждали 73 людини, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За уточненою інформацією, у Кривому Розі - 73 постраждалих. Із них 35 - у лікарні. Стан 34-річного та двох 28-річних чоловіків медики все ще оцінюють як важкий. Одна людина загинула", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він уточнив, що в місті серед іншого понівечено 62 багатоквартирні будинки та 7 приватних будинків. Побито понад півсотні авто. Комунальні служби все ще розчищають територію від уламків, наразі вивезли майже 210 т зруйнованих конструкцій.

Раніше було відомо про одного загиблого і 60 постраждалих.

Теги: #кривий_ріг #постраждалі

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