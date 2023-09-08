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17:37 08.09.2023

НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

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НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПАТ КБ "ПриватБанк" (Київ) вжили заходів щодо арешту його активів.

"На підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, зокрема акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден", - повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що підставою для ухвалення рішення стала необхідність забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів "ПриватБанку" в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.

До Вищого антикорупційного суду направлено клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно.

Як повідомлялося, 7 вересня правоохоронці повідомили Коломойському і п'ятьом його колишнім топменеджерам ПАТ КБ "ПриватБанк" про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент - голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії і збільшення власної частки в статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов'язали виплатити зазначеній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми в розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а потім - на рахунки ще двох. Зрештою кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк". Ними він розпорядився на власний розсуд - вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України.

Дії фігурантів справи кваліфіковано за ст.ст. 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напряму - директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з ПриватБанком, затримано в порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

Теги: #арешт #коломойський #активи

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