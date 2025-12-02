Інтерфакс-Україна
20:48 02.12.2025

Простих рішень щодо закінчення війни не буде, найскладніше з територіями та активами РФ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Територіальні питання та використання заморожених активів РФ є найскладнішими на шляху до завершення війни, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Простих рішень щодо закінчення війни не буде. Ми розуміємо, що відбувається. Розуміємо, з ким маємо справу. Питання не в складності прийняття рішень. Я спроможний їх приймати. Важливо, щоб усе було справедливо й відкрито. Щоб не було ніякої гри за спиною України. Щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє. Найчутливіші речі та найскладніші питання стосуються територій, заморожених активів", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок ввечері.

Він зазначив, що не може говорити від імені європейських лідерів про заморожені гроші у країнах Європи, і може "лише поділитися своїм баченням, а вони можуть мене підтримати".

"І про гарантії безпеки. Ми розраховуємо на сильні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів і Європи, а також деяких інших лідерів. Це одна з тем Коаліції охочих. Ми над цим працюємо. Я думаю, що ці три теми є найчутливішими й найважливішими. Наші команди продовжуватимуть працювати над ними", - додав Зеленський.

