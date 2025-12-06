Знеструмлені 10 населених пунктів у Запорізькій області внаслідок атаки РФ

Енергетичні обʼєкти пошкоджені у Запорізькій області, десять населених пунктів знеструмлені внаслідок ракетно-дронової атаки РФ в ніч на суботу, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"На місці служби працюють над оперативним заживленням. Для відновлення водопостачання запущені генератори", - повідомила Свириденко у Телеграм за підсумками наради з міністром внутрішніх справ, в.о. міністра енергетики, керівництвом державних енергокомпаніями та відповідальними за відновлювальні роботи.

Також, за її словами, суттєво пошкоджена енергетична інфраструктура в Одеській області. "Енергетики працювали після відбою тривоги, громади вже заживлені", - повідомила голова уряду.

У Дніпропетровській області, за словами Свириденко, пошкоджені житлові будинки, троє людей поранені. На місцях розгорнуті пункти незламності.

"На Київщині триває ліквідація пожеж. У Фастові знищена вузлова станція залізниці і 2 електропотяги. Приміське сполучення вже відновлене", - розповіла вона.

Прем’єрка повідомила, що на час ліквідації наслідків чергового обстрілу буде збільшено кількість черг відключень по всій Україні.