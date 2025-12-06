Інтерфакс-Україна
Події
12:18 06.12.2025

Знеструмлені 10 населених пунктів у Запорізькій області внаслідок атаки РФ

1 хв читати
Знеструмлені 10 населених пунктів у Запорізькій області внаслідок атаки РФ

Енергетичні обʼєкти пошкоджені у Запорізькій області, десять населених пунктів знеструмлені внаслідок ракетно-дронової атаки РФ в ніч на суботу, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"На місці служби працюють над оперативним заживленням. Для відновлення водопостачання запущені генератори", - повідомила Свириденко у Телеграм за підсумками наради з міністром внутрішніх справ, в.о. міністра енергетики, керівництвом державних енергокомпаніями та відповідальними за відновлювальні роботи.

Також, за її словами, суттєво пошкоджена енергетична інфраструктура в Одеській області. "Енергетики працювали після відбою тривоги, громади вже заживлені", - повідомила голова уряду.

У Дніпропетровській області, за словами Свириденко, пошкоджені житлові будинки, троє людей поранені. На місцях розгорнуті пункти незламності.

"На Київщині триває ліквідація пожеж. У Фастові знищена вузлова станція залізниці і 2 електропотяги. Приміське сполучення вже відновлене", - розповіла вона.

Прем’єрка повідомила, що на час ліквідації наслідків чергового обстрілу буде збільшено кількість черг відключень по всій Україні.

Теги: #знеструмлення #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:37 06.12.2025
Щонайменше 8 людей поранені внаслідок нічної атаки в Україні

Щонайменше 8 людей поранені внаслідок нічної атаки в Україні

11:28 06.12.2025
Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

10:41 06.12.2025
ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

15:07 05.12.2025
У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

16:56 04.12.2025
В Одесі без світла близько 35 тисяч домогосподарств через нічну атаку ворога

В Одесі без світла близько 35 тисяч домогосподарств через нічну атаку ворога

11:01 01.12.2025
Знеструмлення внаслідок атак РФ є на Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині

Знеструмлення внаслідок атак РФ є на Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині

07:47 29.11.2025
Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини, у Фастові тимчасово знеструмлено місто

Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини, у Фастові тимчасово знеструмлено місто

11:25 27.11.2025
Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

11:11 24.11.2025
РФ атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях, на Дніпропетровщині без світла 60 тис. споживачів

РФ атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях, на Дніпропетровщині без світла 60 тис. споживачів

11:33 17.11.2025
Внаслідок нічних атак РФ є знеструмлені споживачі у чотирьох областях

Внаслідок нічних атак РФ є знеструмлені споживачі у чотирьох областях

ВАЖЛИВЕ

Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

ОСТАННЄ

Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони

Погода найближчими днями в Україні не зміниться, лише на заході в понеділок невеликий дощ, на півдні - туман

Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

Нацполіція зареєструвала 239 воєнних злочинів РФ за добу, розшукано 29 і повернуто 16 дітей

Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

ОВА: Росіяни минулої доби вбили двох цивільних на Донеччині, ще троє поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА