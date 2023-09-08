Передані США $5,4 млн конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що перші передані США $5,4 млн конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів.

"США вперше передають Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів. Йдеться про перші $5,4 млн, які буде спрямовано на реабілітацію українських ветеранів. Це дуже важливо", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що Україна змусить Росію заплатити за всі злочини й руйнування, зокрема фінансово.