Події

17:27 08.09.2023

Передані США $5,4 млн конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів - Шмигаль

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що перші передані США $5,4 млн конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів.

"США вперше передають Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів. Йдеться про перші $5,4 млн, які буде спрямовано на реабілітацію українських ветеранів. Це дуже важливо", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що Україна змусить Росію заплатити за всі злочини й руйнування, зокрема фінансово.

 

Теги: #ветерани #активи #реабілітація

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