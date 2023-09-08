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16:32 08.09.2023

Путін лякатиме світ застосуванням ядерної зброї - Зеленський

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Путін лякатиме світ застосуванням ядерної зброї - Зеленський

Найближчої зими Володимир Путін "лякатиме" світ застосуванням ядерної зброї, вважає президент України Володимир Зеленський.

"На мою думку, у Путіна залишається один крок - це лякати світ ядерною зброєю. Він залякуватиме весь Захід, не Україну, хоча страждає насамперед Україна й українці, але він залякуватиме. Він знайшов це крихке місце єдності західних партнерів", - сказав він, виступаючи на відкритті щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії в п'ятницю в Києві.

За словами президента, Путін "тиснутиме на Захід, і насамперед на Сполучені Штати Америки, тому що вони також будуть у крихкий час, тому що це час електоральний і я хотів би на це звернути увагу".

"Потрібно, щоб президент Байден не сумнівався, що мир сильніший за будь-яку зброю. Потрібно, щоб держави, які ще трохи балансують,... зрозуміли, що в нас одні моральні цінності, хоча й різні вороги, на думку, наприклад, Ізраїлю. Хоча я вважаю, що врешті-решт Росія - інвестор будь-якого ворога мирного життя", - сказав Зеленський.

"Залякування ядерною зброєю буде. Я вважаю, що потрібно пройти просто цей час. Це буде зима така, буде спроба блекаутів і разом із залякуванням ядерною зброєю. Тому що жодних аргументів агресії у Путіна немає. Він здувся, як людина і політик", - сказав Зеленський.

Теги: #путін #погрози #ядерна_зброя

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