Блокада експорту українського зерна ставить під загрозу життя 250 млн осіб у країнах, що розвиваються, - президент Євроради

Росія має припинити блокаду й обстріли українських портів, оскільки блокада експорту українського зерна ставить під загрозу голоду життя близько 250 млн осіб у країнах, що розвиваються, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції перед початком зустрічі G20 у п'ятницю в Нью-Делі.

"Безпосередньо зараз Росія продовжує атакувати суверенну державу - Україну, вбиваючи людей, руйнуючи міста. Тому ЄС надалі рішуче підтримуватиме Україну та чинитиме дедалі жорсткіший тиск на Росію. Кремлівська війна вражає життя далеко за межами України, включно з Південною Азією. Понад 250 млн осіб постають перед гострою продовольчою небезпекою", - сказав Мішель.

Він назвав "відверто скандальною" ситуацію, коли Росія після виходу з "Чорноморської зернової ініціативи" блокує й атакує українські морські порти.

"Це має припинитися, кораблі повинні мати вільний доступ до Чорного моря і доставити, за ініціативою Антоніу Гуттереша і ООН, 32 млн тонн (українського зерна - ІФ-У) на ринок, особливо в країни, що розвиваються. У цьому контексті пропозиція Кремля надати мільйон тонн зерна для Африки абсолютно цинічна", - наголосив Мішель.

Він також наголосив, що ЄС нарощує зусилля для надання українському продовольству альтернативних експортних шляхів. За його інформацією, "коридорами солідарності" вже було експортовано 41 млн тонн українського зерна.

Як повідомлялося, 9 вересня, у Нью-Делі розпочинається дводенна зустріч G20, під час якої лідери країн світу обговорять, зокрема, російську агресію проти України та її наслідки для світової економіки і глобальної безпеки.