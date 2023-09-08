Події

15:01 08.09.2023

За уточненою інформацією внаслідок удару в Кривому Розі постраждали 59 осіб - ДСНС

1 хв читати
За уточненою інформацією внаслідок удару в Кривому Розі постраждали 59 осіб - ДСНС

За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару, завданого росіянами по Кривому Рогу Дніпропетровської області, постраждали 59 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Кривий Ріг. За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина і 59 осіб постраждали. Роботи з розбору завалів підрозділи ДСНС завершили. Комунальні служби міста продовжують вивозити будівельні уламки", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про одного загиблого і 54 постраждалих, пошуково-рятувальні роботи завершено.

 

Теги: #кривий_ріг #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 08.09.2023
Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 54, пошукові роботи завершено - глава МВС

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 54, пошукові роботи завершено - глава МВС

12:55 08.09.2023
Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 52 - ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 52 - ДСНС

11:07 08.09.2023
У Кривому Розі вже 41 постраждалий - Вілкул

У Кривому Розі вже 41 постраждалий - Вілкул

10:50 08.09.2023
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 32 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 32 осіб - голова ОВА

10:12 08.09.2023
Травмованих від удару окупантів по Кривому Рогу вже 25 - Клименко

Травмованих від удару окупантів по Кривому Рогу вже 25 - Клименко

10:04 08.09.2023
Клименко: Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув поліцейський

Клименко: Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув поліцейський

09:53 08.09.2023
Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, одна людина загинула

Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, одна людина загинула

08:46 04.09.2023
На Харківщині за добу в результаті ворожих обстрілів поранено мирного жителя

На Харківщині за добу в результаті ворожих обстрілів поранено мирного жителя

04:26 03.09.2023
В Ізраїлі під час заворушень постраждало понад сто осіб - ЗМІ

В Ізраїлі під час заворушень постраждало понад сто осіб - ЗМІ

19:38 02.09.2023
Унаслідок обстрілу Нікопольського району поранено чотирьох людей, зафіксовано численні руйнування

Унаслідок обстрілу Нікопольського району поранено чотирьох людей, зафіксовано численні руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Парламентський саміт G7 підтримав посилення далекосяжних санкцій проти Росії та Білорусі - Стефанчук

На Херсонщині на російській міні підірвалися троє саперів із The HALO Trust, усіх госпіталізовано

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 54, пошукові роботи завершено - глава МВС

У Бердянську на території однієї з "виборчих дільниць" окупантів уночі пролунали вибухи - мер Мелітополя

Окупанти завдали авіаудару по Одрадокам'янці Херсонської області, загинули троє цивільних

ОСТАННЄ

На третьому Саміті перших леді та джентльменів підписано 25 меморандумів про медичне партнерство

Парламентський саміт G7 підтримав посилення далекосяжних санкцій проти Росії та Білорусі - Стефанчук

Окупанти можуть підтягувати резерви з Криму на запорізький і херсонський напрямки - ОК "Південь"

На Херсонщині на російській міні підірвалися троє саперів із The HALO Trust, усіх госпіталізовано

Стефанчук закликав країни G7 і ЄС до готовності підтримати стійкість енергосистеми України восени та взимку

В Україну вдалося повернути 9 дітей - Лубінець

У Бердянську на території однієї з "виборчих дільниць" окупантів уночі пролунали вибухи - мер Мелітополя

Окупанти завдали авіаудару по Одрадокам'янці Херсонської області, загинули троє цивільних

Будинок-садибу Терещенка в Житомирській області повернуто в держвласність - прокуратура

Лісовий за те, щоб діти в школах писали назву країни-агресора з маленької літери

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА