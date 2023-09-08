За уточненою інформацією внаслідок удару в Кривому Розі постраждали 59 осіб - ДСНС

За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару, завданого росіянами по Кривому Рогу Дніпропетровської області, постраждали 59 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Кривий Ріг. За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина і 59 осіб постраждали. Роботи з розбору завалів підрозділи ДСНС завершили. Комунальні служби міста продовжують вивозити будівельні уламки", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про одного загиблого і 54 постраждалих, пошуково-рятувальні роботи завершено.