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14:15 08.09.2023

Стефанчук закликав країни G7 і ЄС до готовності підтримати стійкість енергосистеми України восени та взимку

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Стефанчук закликав країни G7 і ЄС до готовності підтримати стійкість енергосистеми України восени та взимку

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав країни "Великої сімки" (G7) і Європейського Союзу до готовності підтримати стійкість енергетичної системи України цієї осені та зими з огляду на нові атаки Російської Федерації.

"Виклики загрозливі - і ми очікуємо, що ситуація тільки загострюватиметься. Очікуємо нових атак на нашу енергосистему цієї осені та взимку. Я прошу країни "Групи Семи" та Європейський Союз бути готовими підтримати Україну і стійкість нашої енергосистеми. По-перше, це енергетичне обладнання. Також ми потребуємо спеціалізованого транспорту, інструментів і матеріалів. Це, зокрема, електротехнічні лабораторії, арматура, траверси, посилені бетонні опори, супутниковий зв'язок, резервні потужності та пальне", - сказав Стефанчук, виступаючи на сесії "Енергетична безпека та міжнародне співробітництво" в межах парламентського саміту країн G7 у Токіо (Японія) в п'ятницю.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з робочим візитом у Японії. У Токіо спікер бере участь у парламентському саміті країн "Великої сімки" (G7). Він запрошений як спеціальний гість саміту. Програма візиту передбачає низку двосторонніх зустрічей і виступ Стефанчука перед учасниками парламентського саміту G7.

Теги: #енергосистема #g7 #стефанчук

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