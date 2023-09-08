Окупанти завдали авіаудару по Одрадокам'янці Херсонської області, загинули троє цивільних

У с. Одрадокам'янці Бериславського району Херсонської області від ворожої авіабомби загинули троє цивільних, іще четверо місцевих жителів дістали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ворог обстріляв Херсонщину. В Одрадокам'янці російська авіабомба вбила трьох цивільних - двох жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення", - написав очільник МВС у п'ятницю в телеграм-каналі.

"Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Фіксуємо черговий воєнний злочинний рф", - додав Клименко.

Як повідомлялося, 7 вересня внаслідок ранкового обстрілу Одрадокам'янки постраждали троє людей, одна з них померла в лікарні від отриманих поранень.

Окрім того, у п'ятницю росіяни обстріляли с. Веселе, в результаті поранено 67-річного чоловіка, його госпіталізували, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. "Окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні", - написав Прокудін у телеграм-каналі.