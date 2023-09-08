Події

12:10 08.09.2023

Лісовий за те, щоб діти в школах писали назву країни-агресора з маленької літери

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Лісовий за те, щоб діти в школах писали назву країни-агресора з маленької літери

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий виступає за те, щоб діти в школах писали з маленької літери назву країни-агресора.

"Що таке росія і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля. Правопис "рф" з великої літери - помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном", - написав Лісовий у фейсбуці.

У коментарях до публікації міністру поставили запитання, чи не проти він, щоб діти в українських школах писали назву країни-агресора з маленької літери, на що Лісовий відповів, що він "тільки за".

 

Теги: #міносвіти #лісовий

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