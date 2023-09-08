РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю і Запорізькій області, є жертва і поранений

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю і Запорізькій області, є жертва і поранений, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Зранку військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю - поранення отримав чоловік. На місці ураження працюють відповідні служби", - написав він у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що внаслідок ракетного удару по Приморському загинула 54-річна жінка.

Водночас за минулу добу зафіксовано 93 ворожі обстріли по 29 містах і селах Запорізької області.

За словами очільника ОВА, противник вдарив ракетами по Широкому та Трудовому, обстріляв з РСЗВ Червоне, здійснив 6 БПЛА-атак по Комишувасі, Новодарівці, Малинівці, Чарівному й Кам'янському, а також поцілив 6 авіаснарядами по Оріхову та Роботиному.

78 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Темирівки, Білогір'я, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Степового, Плавнів та інших населених пунктів на лінії вогню.

Також надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури.