Події

07:36 08.09.2023

ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей

1 хв читати
ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей

Українська ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Загалом зафіксовано пуски 20 "шахедів" у напрямку Одеської області. У "результаті бойової роботи знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вночі 8 вересня противник атакував Одещину групами ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - ТОТ, Крим).

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", - наголосили у відомстві.

 

 

 

Теги: #рф #атаки #шахеди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:28 08.09.2023
США відреагували на псевдовибори на окупованих Росією територіях України

США відреагували на псевдовибори на окупованих Росією територіях України

00:15 08.09.2023
РФ знову вивела в море ракетоносій, можуть бути пуски "Калібрів"

РФ знову вивела в море ракетоносій, можуть бути пуски "Калібрів"

00:06 08.09.2023
Група Єрмака-Макфола підготувала нові документи щодо посилення енергетичних санкцій та конфіскації російських державних активів Київ. 7 вересня. ІН

Група Єрмака-Макфола підготувала нові документи щодо посилення енергетичних санкцій та конфіскації російських державних активів Київ. 7 вересня. ІН

21:35 07.09.2023
У Запорізькій області загроза ворожої тактичної авіації

У Запорізькій області загроза ворожої тактичної авіації

13:10 07.09.2023
Російського прапора не може бути на Олімпіаді в Парижі - Макрон

Російського прапора не може бути на Олімпіаді в Парижі - Макрон

02:25 07.09.2023
США вперше передадуть Україні конфісковані російські активи – Блінкен

США вперше передадуть Україні конфісковані російські активи – Блінкен

21:26 06.09.2023
ЄС: Навмисні напади на цивільне населення України - це воєнний злочин, і всі причетні до нього будуть притягнуті до відповідальності

ЄС: Навмисні напади на цивільне населення України - це воєнний злочин, і всі причетні до нього будуть притягнуті до відповідальності

00:37 06.09.2023
Північна Корея відповість за постачання зброї Росії для використання проти України - Салліван

Північна Корея відповість за постачання зброї Росії для використання проти України - Салліван

22:02 05.09.2023
За час повномасштабної російської агресії проти України скоєно 136 тис. злочинів

За час повномасштабної російської агресії проти України скоєно 136 тис. злочинів

20:13 05.09.2023
Президент Румунії заперечує дані про падіння БПЛА на території країни

Президент Румунії заперечує дані про падіння БПЛА на території країни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України мають успіх на південь від Роботиного та Бахмута

Україна готує західну ППО до можливих зимових атак РФ по енергоінфраструктурі

Окупанти завдали ракетного удару по Сумах

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн - Пентагон

У Херсонській області підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ

ОСТАННЄ

Знову збільшилася кількість поранених унаслідок ракетного удару по Костянтинівці

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено двох мирних жителів

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю і Запорізькій області, є жертва і поранений

ЗС України мають успіх на південь від Роботиного та Бахмута

ЗС України мають частковий успіх на південь від Бахмута, за добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів

Окупанти випустили 281 снаряд по Херсонській області, є жертва і поранені

Ворог важкою артилерією обстріляв Покровську громаду Дніпропетровщини, пошкоджено підприємство

РФ вночі здійснила чергову ракетно-авіаційну атаку по Україні - Генштаб

Ворог уранці завдав удару попередньо балістикою по Запорізькій області, щонайменше один поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА