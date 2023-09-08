ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей

Українська ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Загалом зафіксовано пуски 20 "шахедів" у напрямку Одеської області. У "результаті бойової роботи знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вночі 8 вересня противник атакував Одещину групами ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - ТОТ, Крим).

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", - наголосили у відомстві.