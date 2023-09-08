Частину соцвиплат українцям в окупації можуть припинити

Українські урядовці проведуть ревізію соціальних виплат громадянам, які проживають в окупації, частину з них може бути скасовано, повідомила міністерка із реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у телеграмі.

За її словами, наразі частина виплат потребує ревізії з погляду соціальної справедливості та політичної доцільності. Тому слід оцінити, як виправдано проводити такі платежі.

Верещук зазначила, що наразі Україна продовжує виплати окремим категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також переселенцям в окупації. Також тривають виплати субсидій та пільг, незважаючи на те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається.

"Поки що ми не говоримо про скасування виплат. Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені. Найближчим часом міністерства і відомства проведуть ревізію та нададуть робочі пропозиції", - уточнила міністерка.