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06:57 08.09.2023

Окупанти 18 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено цивільну інфраструктуру

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Окупанти 18 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Протягом четверга росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомляє Сумська ОВА.

Так обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Хотинська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади.

Краснопільська громада: ворог гатив із мінометів (4 вибухи). Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередачі. Також був обстріл зі ствольної артилерії (11 вибухів), унаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП, приватний будинок, мотоцикл, гараж. Крім того, здійснено авіаобстріл (2 вибухи НАР). Пошкоджено дитячий садок і приміщення продовольчого магазину.

Великописарівська громада: з території РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів) та СПГ (10 вибухів). Також зафіксовано авіаобстріл (з 1 літака здійснено пуски 12 ракет (імовірно НАР).

Шалигинська громада: 1 гелікоптер здійснив пуски 6 ракет (НАР) та був обстріл із міномета (10 вибухів). Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл із РСЗВ (25 вибухів). Унаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.

Хотинська громада: росіяни вдарили з мінометів (18 вибухів).

Путивльська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: зафіксовано 6 вибухів із танка.

Миропільська громада: обстріл: 1 вибух (ПТУР). Уражено та пошкоджено вишку мобільного оператора.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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