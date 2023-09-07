США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн - Пентагон
США схвалили новий пакет зброї в рамках Ініціативи допомоги безпеці Україні (USAI) на $600 млн, повідомляє сайт Міністерства оборони США.
"Цей пакет включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - ідеться в тексті релізу.
У новий пакет оборонної допомоги вартістю $600 млн США входить:
- обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 105-мм артилерійські постріли;
- засоби радіоелектронної боротьби та протирадіоелектронної боротьби;
- руйнівні боєприпаси для розчищення перешкод;
- обладнання для розмінування;
- підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її нагальних бойових і довгострокових потреб у сфері безпеки", - наголосили в Пентагоні.