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21:35 07.09.2023

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн - Пентагон

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США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн - Пентагон

США схвалили новий пакет зброї в рамках Ініціативи допомоги безпеці Україні (USAI) на $600 млн, повідомляє сайт Міністерства оборони США.

"Цей пакет включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - ідеться в тексті релізу.

У новий пакет оборонної допомоги вартістю $600 млн США входить:

- обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

- 105-мм артилерійські постріли;

- засоби радіоелектронної боротьби та протирадіоелектронної боротьби;

- руйнівні боєприпаси для розчищення перешкод;

- обладнання для розмінування;

- підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її нагальних бойових і довгострокових потреб у сфері безпеки", - наголосили в Пентагоні.

 

 

 

Теги: #україна_сша #військова_допомога

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