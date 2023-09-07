Залужний обговорив із начальником ЗС Франції потреби української армії та питання підготовки військових

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний під час телефонної розмови в четвер обговорив із начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром потреби української армії і питання підготовки військових на території Франції.

"У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська і питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції", - ідеться в телеграм-каналі українського головнокомандувача.

Залужний також під час обговорення поточної обстановки в зоні бойових дій докладно розповів про всі напрямки, де тривають українські оборонні та наступальні операції.

Також головнокомандувач ЗСУ наголосив на просуванні вперед українського контрнаступу, який відбиває атаки росіян, незважаючи на щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу супротивника в повітрі, живій силі, артилерії та снарядах.

"Подякував союзникам за підтримку, домовилися залишатися на зв'язку і спільно докладати зусиль щодо деокупації України", - підсумував Залужний.