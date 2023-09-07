Найактуальніше питання для України - вільна торгівля зерном, яка буде вигідна всім країнам у регіоні, - Свириденко

Найактуальнішим питанням для України залишається вільна торгівля зерном після 15 вересня, яка буде вигідна всім країнам і не завдаватиме збитків у регіоні, заявила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко на зустрічі з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку на саміті Ініціативи трьох морів у Бухаресті.

"Ми прагнемо забезпечити максимальну ефективність і прозорість, яка влаштує всі країни. Зараз ми працюємо на всіх напрямах – обговорюючи логістичні, інфраструктурні, дозвільні та фітосанітарні питання, зокрема щодо експорту в треті країни. Маємо забезпечити вільну торгівлю і збільшити експорт зерна з України. В наступні дні ми маємо знайти спільні рішення щодо всіх делікатних питань", - процитувала її слова пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Свириденко подякувала румунському прем'єр-міністру за спільну роботу, яка в майбутньому сприятиме подвоєнню (до 4 млн тонн) можливостей українського транзиту агропродукції через Румунію.

Свириденко також провела зустріч із міністром економіки Румунії Штефаном-Раду Опрею, під час якої обговорювалася можливість румунського EximBank надавати гарантії або страхування румунським компаніям для роботи з українськими партнерами.

Міністри також розглянули питання взаємної торгівлі. У серпні цього року Румунія стала №1 серед країн ЄС за обсягами імпорту з України - цей показник сягнув $406 млн. Сторони обговорили спільні кроки, які необхідно буде здійснити для збереження такого темпу товарообігу.

Румунський міністр економіки зазначив, що для них дуже цінний досвід України з подолання енергетичних криз.