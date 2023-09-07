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19:48 07.09.2023

Стефанчук обговорить зі спікерами G7 безпеку енергооб'єктів України майбутньої зими та надання систем ППО для їхнього захисту від атак Росії

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Стефанчук обговорить зі спікерами G7 безпеку енергооб'єктів України майбутньої зими та надання систем ППО для їхнього захисту від атак Росії

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у рамках парламентського саміту країн "Великої сімки" має намір обговорити зі спікерами G7 безпеку об'єктів енергетики України майбутньої зими та з огляду на це планує порушити питання про надання ще більшої кількості систем протиповітряної оборони.

"Завтра (8 вересня - ІФ-У) - основний день: я представлятиму позицію України щодо загроз. Окремо ми обговоримо питання енергетичного сектору, тому що всіх цікавило, як Україна переживе цю зиму. І відповідь універсальна: нам потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб цієї зими Росія більше не атакувала українські енергетичні об'єкти й ми могли зробити максимум для того, щоб не допустити виходу з ладу енергетичної системи України", - сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

У межах робочого візиту до Японії спікер Верховної Ради вже провів сім двосторонніх зустрічей, на яких обговорювали питання військової, фінансової та гуманітарної підтримки України. За його словами, на зустрічах ішлося, зокрема, про надання Україні американських зенітних ракетних комплексів Patriot і далекобійних снарядів.

"Ще однією важливою складовою, яку ми обговорювали, є доля України в європейському, євроатлантичному домі. Зі сторонами, що входять до Євросоюзу, ми детально обговорили прогрес України щодо ЄС: я поінформував про всі останні ухвалені закони. Щодо євроатлантичної інтеграції, то ми дуже розраховуємо на Вашингтонський саміт, який має врешті-решт дати Україні якусь визначеність", - поінформував Стефанчук.

Крім того, в розмовах зі спікерами G7 голова Верховної Ради порушив і тему гарантій для України після завершення війни.

"Ми обговорили особливу роль парламентів, які мають затверджувати їх (гарантії - ІФ-У) на двосторонньому рівні, щоб більше ніхто й ніколи не укладав з Україною договорів, які не виконуватимуться. Нам потрібні конкретні, чіткі та юридично значимі гарантії, і тому роль парламентів у цьому питанні є визначальною", - пояснив він.

Як повідомлялося, 6-10 вересня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук перебуває з робочим візитом у Японії. У Токіо спікер бере участь у парламентському саміті країн "Великої сімки" (G7). Він запрошений як спеціальний гість саміту. Програма візиту передбачає низку двосторонніх зустрічей і виступ Стефанчука перед учасниками парламентського саміту G7.

Теги: #японія #g7 #стефанчук

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