Події

19:18 07.09.2023

У Київській області чоловік підірвався на гранаті, поліція припускає самогубство

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У Київській області чоловік підірвався на гранаті, поліція припускає самогубство

У Вишневому Київської області вдень у четвер, 7 вересня, стався вибух в одному з багатоповерхових житлових будинків, повідомив керівник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"В одному з приміщень поліцейські Бучанського управління поліції Київщини виявили тіло чоловіка, який загинув унаслідок вибуху гранати М-50. За попередніми даними громадянин наклав на себе руки", - написав Нєбитов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що приміщення зазнало пошкоджень. Окрім загиблого, з місцевих жителів унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

"Укотре застерігаю громадян: якщо ви відчуваєте зміни у своєму психологічному стані, тривогу та пригніченість, звертайтеся по професійну допомогу", - додав Нєбитов.

 

 

 

Теги: #вибух #граната #київська #загиблий

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