Україна потребує посилення ППО Одеської області - Зеленський у розмові з Сунаком

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Чорноморський зерновий експорт. Україна успішно відкрила альтернативний шлях і потребує допомоги партнерів у посиленні ППО Одеської області", - написав президент у твіттері.

Глава держави також подякував Великій Британії за тверду підтримку, зокрема військову.

Як повідомлялося, після завершення в липні Росією в односторонньому порядку дії зернової угоди вона масовано атакує "Шахедами" й ракетами порти Одеської області.

Як повідомляє пресслужба президента України, співрозмовники обговорили загрози для безпеки судноплавства в Чорному морі та наголосили на важливості функціонування "зернового коридору" для світової продовольчої безпеки.

Президент заявив про готовність продовжити експорт зерна альтернативними шляхами.

"Україна вже тричі успішно продемонструвала можливість експорту зерна альтернативним маршрутом. Ми готові робити це й надалі. Але, щоб гарантувати безпеку судноплавства, ми потребуємо допомоги партнерів, зокрема суттєвого посилення системи протиповітряної оборони Одещини", - наголосив Зеленський.

Крім того, співрозмовники приділили увагу продовженню оборонної співпраці між двома країнами, зокрема можливій участі представників Великої Британії у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени.

Зеленський і Сунак також наголосили на початку роботи над двосторонніми безпековими документами в межах Спільної декларації G7 щодо підтримки України.

Сторони скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, а також обговорили наступні кроки в підготовці Глобального саміту миру.