Події

19:00 07.09.2023

Україна потребує посилення ППО Одеської області - Зеленський у розмові з Сунаком

2 хв читати
Україна потребує посилення ППО Одеської області - Зеленський у розмові з Сунаком

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Чорноморський зерновий експорт. Україна успішно відкрила альтернативний шлях і потребує допомоги партнерів у посиленні ППО Одеської області", - написав президент у твіттері.

Глава держави також подякував Великій Британії за тверду підтримку, зокрема військову.

Як повідомлялося, після завершення в липні Росією в односторонньому порядку дії зернової угоди вона масовано атакує "Шахедами" й ракетами порти Одеської області.

Як повідомляє пресслужба президента України, співрозмовники обговорили загрози для безпеки судноплавства в Чорному морі та наголосили на важливості функціонування "зернового коридору" для світової продовольчої безпеки.

Президент заявив про готовність продовжити експорт зерна альтернативними шляхами.

"Україна вже тричі успішно продемонструвала можливість експорту зерна альтернативним маршрутом. Ми готові робити це й надалі. Але, щоб гарантувати безпеку судноплавства, ми потребуємо допомоги партнерів, зокрема суттєвого посилення системи протиповітряної оборони Одещини", - наголосив Зеленський.

Крім того, співрозмовники приділили увагу продовженню оборонної співпраці між двома країнами, зокрема можливій участі представників Великої Британії у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени.

Зеленський і Сунак також наголосили на початку роботи над двосторонніми безпековими документами в межах Спільної декларації G7 щодо підтримки України.

Сторони скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, а також обговорили наступні кроки в підготовці Глобального саміту миру.

 

Теги: #розмова #зеленський #сунак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:37 07.09.2023
Зеленський: Цього тижня буде більше міжнародних кроків щодо зміцнення України

Зеленський: Цього тижня буде більше міжнародних кроків щодо зміцнення України

23:40 06.09.2023
Відповіддю на російський терор має бути консолідація світу – Зеленський

Відповіддю на російський терор має бути консолідація світу – Зеленський

23:19 06.09.2023
Блінкен зустрівся із Зеленським у Києві

Блінкен зустрівся із Зеленським у Києві

17:21 06.09.2023
Зеленський і прем'єр Данії обговорили в Києві новий пакет оборонної допомоги

Зеленський і прем'єр Данії обговорили в Києві новий пакет оборонної допомоги

17:07 06.09.2023
Зеленський: російський удар по ринку в Костянтинівці - навмисний

Зеленський: російський удар по ринку в Костянтинівці - навмисний

16:53 06.09.2023
Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою Стефанішиною

Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою Стефанішиною

15:51 06.09.2023
Унаслідок удару російської артилерії по Костянтинівці загинули 16 людей

Унаслідок удару російської артилерії по Костянтинівці загинули 16 людей

14:22 06.09.2023
Президент вручив погони генералів військовослужбовцям Сил оборони та правоохоронних органів України

Президент вручив погони генералів військовослужбовцям Сил оборони та правоохоронних органів України

23:32 05.09.2023
Усі запити воїнів будуть у генералів - Зеленський

Усі запити воїнів будуть у генералів - Зеленський

07:07 05.09.2023
Президент нагородив військових оперативного угруповання "Донецьк"

Президент нагородив військових оперативного угруповання "Донецьк"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Маляр: ЗСУ поступово наступають на Бахмутському напрямку, є успіхи

Держприкордонслужба України про нібито заборону на виїзд для жінок на військовому обліку: Змін до правил не було

Найбільша кількість спроб застосування ворожих ДРГ фіксується на Сумщині - Держприкордонслужба

Коломойському та групі топменеджерів ПриватБанку повідомлено про підозру в заволодінні 9,2 млрд грн банківської установи

Буданов про спецоперацію з "перегону" в Україну Мі-8: Таке спілкування триває ще з декількома людьми

ОСТАННЄ

Противник завдав чотирьох ракетних, 62 авіаударів, здійснив 26 обстрілів із РСЗВ

Монобанк запускає міжнародну розсилку карток, ПриватБанк - по Україні

Протягом доби між окупантами та ЗС України відбулося 34 бойові зіткнення

Маляр: ЗСУ поступово наступають на Бахмутському напрямку, є успіхи

У Херсоні снаряд влучив в одну з квартир дев'ятиповерхового будинку, пожежу ліквідовано - ДСНС

Зеленський привітав воїнів ГУР із Днем воєнної розвідки

Держприкордонслужба України про нібито заборону на виїзд для жінок на військовому обліку: Змін до правил не було

Потрапила під обстріл ремонтна бригада "Харківобленерго", постраждалих немає

Шмигаль: Підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для досягнення цілей України - вступу до ЄС і НАТО

Найбільша кількість спроб застосування ворожих ДРГ фіксується на Сумщині - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА