Події

16:09 07.09.2023

Блінкен зустрівся з українськими прикордонниками, їм і поліції передано бронемашини MRAP

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Державний секретар США Ентоні Блінкен провів у четвер, 7 вересня, зустріч з українськими прикордонниками, їм і поліції було передано перші американські бронемашини MRAP.

"Відвідав прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію і народ України. Ми надаємо $300 млн нового фінансування правоохоронному сектору України для продовження цієї важливої роботи. США залишаються єдиними з Україною", - написав він у твіттері.

Посол США в Україні Бріджит Брінк, у свою чергу, розмістила в соцмережі спільне з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд фото й повідомила, що сьогодні українським прикордонникам і поліції передали перші з наданих США броньованих військових автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP). "Сполучені Штати нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати можливість хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів - особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту", - написала вона у твіттері.

Раніше на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою державний секретар США оголосив про надання нової допомоги Україні на суму понад $1 млрд. $300 млн із цієї суми підуть на підтримку зусиль правоохоронних органів із відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях, включно з містами, що зазнають постійних обстрілів із боку Росії.

"Ми відправляємо нашу першу партію протимінних і бронеавтомобілів українським прикордонникам і поліції, з деякими з яких я зможу зустрітися завтра. І ми надаємо критично важливу допомогу в розмінуванні, щоб допомогти знешкодити російські міни, боєприпаси, які не вибухнули, тощо", - повідомив Блінкен у середу в Києві.

Теги: #сша #прикордонники #блінкен

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