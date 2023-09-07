Події

14:39 07.09.2023

За час повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 242 людини, зокрема 13 дітей - МВС

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За час повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 242 людини, зокрема 13 дітей - МВС

Від початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України 740 осіб постраждали від вибухонебезпечних предметів, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України в четвер.

"Від небезпечних знахідок 498 людей отримали поранення різного ступеня важкості, ще 242 особи загинули. Серед постраждалих 76 дітей, 13 з яких загинули", - сказав заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Микола Дідик на брифінгу в Києві.

За попередніми оцінками, майже 30% території України або 174 тис. кв. км забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії, з них 13,5 тис. кв. км - акваторія водних об'єктів.

"Наразі піротехніки обстежили 93 тис. га забруднених площ та 7,5 тис. га акваторії, виявивши та знешкодивши 427 тис. вибухонебезпечних предметів, в тому числі протипіхотні міни, касетні боєприпаси, дистанційно встановлені міни", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #жертви #вибухонебезпечні_предмети

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