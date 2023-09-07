Події

13:57 07.09.2023

Зеленський привітав воїнів ГУР із Днем воєнної розвідки

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Зеленський привітав воїнів ГУР із Днем воєнної розвідки

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) із професійним святом.

"Україна гордиться кожним воїном ГУР, усіма героям нашої розвідки! Пишаємося кожною вашою операцією, вашим героїзмом і вашим талантом завдавати саме таких ударів ворогу, які його реально послаблюють", - написав він у своєму телеграмі.

Як він зазначив, "хоча зараз ми не можемо говорити відкрито про більшу частину вашої бойової та розвідувальної роботи. Але знайте: я дякую вам за кожен елемент цієї вашої роботи!".

"Слава вам! Вітаю з Днем воєнної розвідки України!" - написав президент.

Теги: #свято #гур_мо

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