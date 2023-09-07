Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова

Президент України Володимир Зеленський у четвер представив нового міністра оборони Рустема Умєрова.

"Представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова. І завдання, які стоять перед ним наразі. Потрібна нова субʼєктність Міністерства оборони. Стратегічна роль міністерства і його реальний координуючий вплив мають бути очевидні нашому суспільству. Результати такої роботи мають посилювати нашу спроможність звільняти українські землі", - заявив Зеленський, виступаючи перед генеральським та офіцерським складом Міноборони.

Як він наголосив, "український воїн - це ключовий пріоритет сил оборони, і, якщо для блага і міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни мають бути миттєвими".

Це, за словами президента, стосується всього: "від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення воїнів".

"Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди - це не витратний матеріал. Їхній час та сили - це цінність держави", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Україні наразі потрібен найвищий із можливих рівнів міжнародної взаємодії, що означає не лише розвиток уже створених форматів, а й організацію нових регіональних тематичних коаліцій.

"Я впевнений, що це відбудеться. Але при цьому, ми не забуваємо, що конкретне стратегічне завдання України - це інтеграція, повноправна інтеграція України до Північноатлантичного альянсу. Україна вже де-факто є членом НАТО. І з нашого боку ми маємо зробити все, щоб де-юре ми були членами НАТО. Це непросто, втім, маємо зробити відповідні кроки", - заявив президент.

Крім того, Зеленський зазначив, що "Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні, і все, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу загалом і на безпеку наших партнерів".

"Цим потрібно займатися. Цілеспрямовано. Це стосується всього, від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад, від забезпечення бою до комунікації з рідними наших воїнів", - сказав він.

"А головне, потрібно більше довіри. Довіри до рішень, які ухвалюють, довіри до закупівель, які проводять, довіри до постачань, які заплановані та здійснюють, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України. Упевнений, що Рустем Умєров здатний це забезпечити", - резюмував глава держави.