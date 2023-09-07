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11:57 07.09.2023

Українські сили мали успіх у районах Роботиного та Вербового - Генштаб ЗСУ

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Українські сили мали успіх у районах Роботиного та Вербового - Генштаб ЗСУ

Українські війська мають успіх у наступі на південному фронті, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку.

"У ході ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх у районах на південь від Роботиного і на захід від Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

Теги: #зсу #успіхи

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