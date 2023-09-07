Українські сили мали успіх у районах Роботиного та Вербового - Генштаб ЗСУ

Українські війська мають успіх у наступі на південному фронті, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку.

"У ході ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх у районах на південь від Роботиного і на захід від Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.