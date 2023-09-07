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11:35 07.09.2023

СБУ викрила російського інформатора, який передавав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ

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СБУ викрила російського інформатора, який передавав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ

Правоохоронці знешкодили інформатора російських спецслужб, який фіксував і передавав їм напрямки польотів бойових літаків і гвинтокрилів ЗСУ, повідомила Служба безпеки України.

"Служба безпеки викрила ще одного інформатора, який збирав інформацію про переміщення Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті", - ідеться в повідомленні СБУ в четвер.

Як повідомляється, отриману інформацію фігурант переправляв через соцмережу "Вконтакте" у вигляді фото з координатами. За даними слідства, пособником рашистів виявився мешканець Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати і поширювати відомості про дислокацію Сил оборони.

"Він вийшов на свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак рф могли потрапити до окупантів", - інформує СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп'ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності на користь країни-агресора. Також у його помешканні вилучено заборонену символіку комуністичного режиму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ); ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

 

Теги: #сбу #затримання #інформатор

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