Події

08:32 07.09.2023

За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області, є пошкодження

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За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області, є пошкодження

Окупанти продовжують масовані обстріли Херсонської області, за минулу добу здійснено 68 обстрілів, пошкоджено житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 239 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, РПГ, СПГ та авіації. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер уранці.

Як уточнив Прокудін, окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема на територію і в будівлю заводу в Херсоні.

"Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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