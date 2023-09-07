Зеленський: Цього тижня буде більше міжнародних кроків щодо зміцнення України

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові дипломатичні кроки щодо зміцнення позицій держави у міжнародному просторі.

"Сьогодні було багато важливих міжнародних подій. Візити прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксена та державного секретаря США Ентоні Блінкена. Третій Саміт перших леді та джентльменів. Саміт Тримор'я. Нові оборонні, політичні, гуманітарні угоди. Цього тижня буде зроблено більше міжнародних кроків зі зміцнення України", - написав Зеленський у Twitter у ніч проти четверга.